Sardegna, Salvini: "Domenica chi non sceglie Lega non vuole cambiare, chi è contento si tenga il PD"

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2019 Sardegna, Salvini, domenica chi non sceglie lega non vuole cambiare "Il 24 febbraio chi non sceglie è complice di quello che accadrà o non accadrà. Poi se uno è contento di come è stata amministrata la regione vota il Pd e vota Zedda. Prima mi hanno chiesto: 'perchè un sardo dovrebbe votare Lega?'. Se un sardo è contento ha il suo Zedda da votare, ha il suo bel Pd di Renzi. Noi abbiamo tanti difetti ma dove governiamo noi della Lega, gli ospedali sono aperti e non li chiudiamo, le ferrovie vanno avanti, non indietro”. Così vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, da La Maddalena incontrando i simpatizzanti della Lega. Fonte:Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev