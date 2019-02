17-02-19 Governo, Salvini: "Non salta, Di Maio persona corretta e ho dato mia parola"

(Agenzia Vista) Castelsardo, 18 febbraio 2019 Governo, Salvini, non salta, Di Maio persona corretta e ho dato mia parola "Siamo in due al governo, da solo non sarei riuscito a fare nulla. I Cinquestelle sono compagni di viaggio rispettosi e leali. Di Maio è una persona corretta, provano a farci litigare tutti i giorni, ma non ci riescono. C’è chi dice: 'adesso la Lega è il primo partito, se fai saltare tutto chissà quanti parlamentari in più avrai'. Io rispondo che ho dato la mia parola e la mia parola vale più dei sondaggi, anche se abbiamo idee di futuro e di sviluppo diverse. Io non cambio idea”. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di un comizio a Castelsardo. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev