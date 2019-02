(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco, 18 febbraio 2019 Conte: "Industria deve fare sistema per stare al passo con la tecnologia" "E' necessario che in questa fase la parte industriale del Paese faccia sistema per stare al passo con la tecnologia". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenendo alla presentazione del nuovo modello di business della Leonardo. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it