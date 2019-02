(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2019 Diciotti Di Maio arriva ad assemblea M5s e scherza Preoccupato Per la mia vista con i flash Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, arriva alla Camera dei deputati per l'assemblea con i parlamentati grillini in attesa dei risultati del voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev