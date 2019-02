(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2019 Diciotti, Patuanelli (M5s): "Garantiamo partecipazione cittadini a scelte importanti per il Paese" Le reazioni politiche dalla sala stampa di Palazzo Madama. Il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, sul caso Diciotti: "Come per altri temi importanti anche per il caso Diciotti il Movimento 5 Stelle esprime la propria decisione dopo aver ascoltato i propri iscritti. Le votazioni su Rousseau rappresentano per la democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini il massimo livello di espressione. M5s è l'unico movimento politico che garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte importanti per il Paese"