(Agenzia Vista) Sassari, 18 febbraio 2019 Diciotti, Salvini: "Se andrò a processo ne sarò orgoglioso" "Prima i ministri andavano a processo perché rubavano, adesso perché fermano i barconi. Se mi processeranno ne sarò orgoglioso". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto in Sardegna per sostenere il candidato presidente della Regione per il centrodestra, Christian Solinas.