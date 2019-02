Droga e immigrazione irregolare, 11 somali arrestati a Torino

(Agenzia Vista) Torino, 18 febbraio 2019 A Torino arrestati 11 cittadini somali per favoreggiamento immigrazione clandestina, contraffazione documenti e traffico stupefacenti. I migranti giunti in Italia, prima erano nascosti in alloggi e poi accompagnati da “passeur” per oltrepassare le frontiere con documenti falsi / Courtesy polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev