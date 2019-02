Europee, ecco i sondaggi, PPE ancora al primo posto, sovranisti 153 seggi

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 febbraio 2019 "Il Partito Popolare Europeo (Ppe) dovrebbe ottenere 183 seggi, con una perdita di 34 deputati rispetto ai 217 attuali. Il gruppo sei Socialisti&Democratici (S&D) 135 seggi, con un calo di 51 deputati rispetto ai 186 attuali. Il gruppo dell'Alleanza dei liberali e democratici europei (Alde) dovrebbe ottenere 75 seggi. Il gruppo Europa delle nazioni e delle libertà (Enl) - a cui appartiene la Lega - 59 seggi e 22 deputati in più rispetto ai 37 attuali. Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) 51 seggi e 24 deputati in meno rispetto ai 75 attuali. Il gruppo della Sinistra Unitaria Europea (Gue) dovrebbe ottenere 46 seggi, con 6 deputati in meno rispetto ai 52 attuali.” Ecco i primi sondaggi annunciati a Bruxelles dal Parlamento Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev