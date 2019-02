(Agenzia Vista) Napoli, 17 febbraio 2019 Napoli-Torino, Zielinski: "Marek ci mancherà, ma continueremo a fare bene in campionato e in Europa" "Marek ci mancherà, ma continueremo a fare bene in campionato e in Europa". Così Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, al termine della gara disputata con il Torino di Walter Mazzarri, finita a reti inviolate. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it