Venezuela, Mogherini: "Nessun appoggio Ue a soluzione militare"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 febbraio 2019 "L'Unione europea esclude categoricamente ogni appoggio per un intervento militare in Venezuela." Così l'Alto Rappresentante Ue, Federica Mogherini, durante la conferenza stampa in seguito al Consiglio dei ministri degli esteri della Ue a Bruxelles _Fonte:EBS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev