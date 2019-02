Bi-Rex nasce a Bologna, Bambi (Presidente Bi-Rex): "Così accelereremo la velocità dell'innovazione"

(Agenzia Vista) Bologna, 19 febbraio 2019 "Bi-Rex è un centro di competenza nato per volere dell'Università che mette insieme diverse aziende interessate ad unire il loro backgriund conoscitivo per far parte di un gruppo che ha lo scopo di accelerare la velocità dell'innovazione". Lo ha detto il Presidente Comitato esecutivo Bi-Rex, Domenico Bambi a margine della conferenza avvenuta all'Università di presentazione del competence centre all'Università di Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev