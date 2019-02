Diciotti, Di Maio: "Iscritti hanno deciso è democrazia. Prossimi mesi sperimenteremo liste civiche"

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2019 18-02-19 Diciotti Di Maio Iscritti hanno deciso e democrazia prossimi mesi sperimenteremo liste civiche Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, al termine della riunione congiunta con i parlamentari a Montecitorio: "Nessuna forza politica ha mai fatto decidere su decisioni importanti i propri iscritti. Noi abbiamo fatto decidere i nostri iscritti, lo facciamo da anni. I nostri iscritti decidono e noi portiamo avanti quella linea. Se sul caso Diciotti fosse uscita l'altra linea avrei portato avanti quella perche' in M5s lasciamo spazio alla democrazia. Se lo avessero fatto in passato le altre forze politiche ora non starebbero all'opposizione. E' stato un grande momento di discussione" e ha aggiunto "Nei prossimi mesi sperimenteremo con anche qualche coalizione sul territorio con liste civiche". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev