(Agenzia Vista) Sardegna, 19 febbraio 2019 Diciotti Salvini: "Sono la persona più tranquilla del mondo" Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in comizio ad Alghero per la campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna che si terranno questa domenica 24 febbraio. Così il ministro dal palco sul caso Diciotti: "I giornalisti giustamente mi fanno le domande e mi dicono che ieri c'e' stato il voto sul blog dei 5 Stelle che ha deciso che non devo essere processato, che oggi c'e' la Giunta del Senato che deve decidere se devo essere processato, poi ci sara' il Senato che deciderà se devo essere processato. E mi domandano: 'Lei e' preoccupato?' Io sono la persona piu' tranquilla del mondo, facciano come credono, per me va bene in ogni caso" / fonte Fcebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev