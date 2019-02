(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2019 Diciotti, Zingaretti: "Salvini vero capo, M5S venduto rivoluzione per poltrone" "Se il Movimento 5 Stelle voleva fare la rivoluzione, l'ha tradita per le poltrone. Anche in questo campo il vero capo è Matteo Salvini". Queste le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, intervistato a margine di un evento a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it