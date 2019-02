(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2019 Grillo al Brancaccio contestato da attivisti M5s: " Beppe raggirato, Di Maio non ci rappresenta" "Beppe raggirato, Di Maio non ci rappresenta". La piattaforma non è controllabile". Così gli attivisti della prima ora del Movimento Cinque Stelle che protestano per quello che il Movimento è oggi. All'ingresso del teatro Brancaccio aspettano l'arrivo di Beppe Grillo, impegnato in una tappa del suo spettacolo Insomnia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev