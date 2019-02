(Agenzia Vista) Ozieri (SA), 19 febbraio 2019 Si finge fan di Salvini e lo beffa con un video selfie 'Piu' accoglienza e piu' 49 milioni' Un ragazzo si è finto fan di Matteo Salvini, in sardegna per sostenere la campagna elettorale a presidente della Regione di Christian Solinas, per avvicinarlo e registrare un video selfie in cui dice "Più accoglienza e più 49 milioni". Il video è diventato in poco tempo virale sui social. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it