(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2019 Berlusconi spero che Governo cada anche tra un'ora "Incontro i parlamentari di Forza Italia per fare il punto su ciò che dobbiamo fare in futuro. Auspico che questo Governo cada, anche tra un'ora o domani". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, arrivando al Senato per un incontro con il suo gruppo parlamentare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev