Bernie Sanders si ricandida alla Casa Bianca nel 2020 SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) USA, 20 febbraio 2019 Il "socialista democratico "Bernie Sanders si ricandida alla Casa Bianca nel 2020 e lancia la sua campagna per le primarie 2020: "Il vero cambiamento non avviene mai dall'alto al basso ma dal basso verso l'alto. Nessuno che lavora 40 ore a settimana in America dovrebbe vivere in povertà. Abbiamo una campagna per combattere il sistema che è corrotto Fratelli e sorelle abbiamo molto lavoro da fare davanti a noi. Se siamo pronti per combattere insieme, non c'è fine a quello che le persone della nostra Nazione possono ottenere." Fonte: Bernie Sanders Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev