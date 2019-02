Casellati: "Propaganda 1948 come quella attuale, sberleffi e prime fake news"

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2019 Casellati Propaganda 1948 come quella attuale sberleffi prime fake news Nella sala Koch di Palazzo Madama la presentazione del documentario di Bruno Vespa "1948. L'anno che cambiò l'Italia". Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha introdotto la proiezione con un indirizzo di saluto: "Guardando alla storia con gli occhi del presente non sfuggirà il parallelismo tra la propaganda di allora e ciò che quotidianamente si registra nell'attuale dibattito politico" e ha continuato "e se i manifesti e i volantini, presenti all'epoca, senza nessuna limitazione e senza risparmio di mezzi possono essere considerati i social network di oggi gli sberleffi e le accuse che caratterizzavano quelle elezioni possono essere a tutti gli effetti considerati come delle prime fantasiose ed efficaci fake news" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev