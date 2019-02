(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2019 Fine vita Fico Parlamento dia risposta compiuta e tempestiva A Montecitorio il convegno "Eluana dieci anni dopo", con il presidente della Camera, Roberto Fico: "La Consulta - come sappiamo - era chiamata a pronunciarsi nell'ambito del processo a Marco Cappato per la vicenda della morte di DJ Fabo; con l'ordinanza - ha ricordato Fico - ha statuito la necessità di valutare con attenzione le "ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare. Il Parlamento ha di fronte a sé una grande opportunità, un'occasione preziosa di affrontare nuovamente il tema dell'eutanasia, valutando le possibili soluzioni con attenzione e sensibilità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev