Il sindaco di Livorno Nogarin annuncia: "Non mi ricandido, correrò per le Europee"

(Agenzia Vista) Livorno, 20 febbraio 2019 "Oggi vorrei annunciarvi che Livorno è diventata la capitale italiana della cultura ma siamo qui per altro. Credo che sia corretto dirvi che martedì prossimo leggerete il mio nome tra i candidati alle prossime parlamentarie europee del M5s e in conseguenza non sarò tra i candidati alle prossima tornata amministrativa" Lo ha annunciato il sindaco di Livorno Nogarin. _Courtesy Facebook Nogarin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev