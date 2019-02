In più di 20.000 francesi a Place de la Rèpublique a Parigi per dire 'NO' all'antisemitismo

(Agenzia Vista) Parigi, 20 febbraio 2019 In più di 20.000 francesi si sono ritrovati a Place de la Republique a Parigi per dire 'NO' all'antisemitismo. La mobilitazione è stata organizzata in seguito all'aggressione verbale al filosofo Finkielkraut da parte di alcuni Gilet gialli e con la profanazione del cimitero ebraico in Alsazia dove su alcune tombe sono state disegnate delle svastiche. Fonte Instagram/sylvieloiseau/ judith_beller/striikae.karistie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev