Sanità, De Luca: "In alcuni ospedali c'è la camorra altro che formiche"

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2019 Sanita De Luca in alcuni ospedali c'e la camorra altro che formiche "In alcuni ospedali c'è la camorra altro che formiche". Queste le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal palco della Mostra d'Oltremare dove partecipa al Forum sulle eccellenze della Sanità. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it