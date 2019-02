Venezuela, l'appello di Trump ai membri del regime di Maduro: "Liberate il Paese" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Miami, 20 febbraio 2019 "Mentre ci incontriamo oggi, il popolo del Venezuela sta sulla soglia della storia, pronto a reclamare il proprio Paese e il proprio futuro. Il popolo del Venezuela si batte per la libertà e la democrazia e gli Stati Uniti sono al suo fianco. Il Socialismo promette un futuro migliore ma torna sempre ai capitoli oscuri del passato. Oggi chiedo a tutti i membri del regime di Maduro: liberate il vostro Paese. Adesso è il momento per tutti i patrioti Venezuelani di agire insieme come un unico popolo unito. Sappiamo cosa la libertà può fare in Venezuela perchè abbiamo visto quel futuro proprio qui, noi siamo nati liberi e rimarremo liberi adesso e per sempre.” Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrando la comunità venezuelana a Miami. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev