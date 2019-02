Clima, attivista Greta Thunberg: "Ragazzi protestate, da politici mai risposte concrete" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles 21 febbraio 2019 "Direi che dobbiamo realizzare a che punto siamo e che dobbiamo ritenere la vecchia generazione responsabile di quello che ci hanno fatto e che stanno continuando a fare. Dobbiamo far sentire la nostra voce e protestare perchè si tratta del nostro futuro e dobbiamo combattere per averlo se nessuno fa niente. La maggior parte dei politici con cui parlo non reagiscono con nessuna promessa concreta, dicono solo 'ci stiamo provando’ ma non è abbastanza." Così Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che oggi è intervenuta al Comitato economico e sociale davanti al presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev