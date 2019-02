Consob, Savona: "Incompatibilità? Il Parlamento ha legali capaci di rispondere"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2019 Consob, Savona, incompatibilita, parlamento ha legali capaci di rispondere "Non parlo di incompatibilità, il Parlamento e il Governo hanno legali capaci di rispondere." Così il ministro per gli affari europei, Paolo Savona durante l'audizione alla Commissione Finanze al Senato per la nomina alla Consob. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev