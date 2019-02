(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2019 Conte: "Fondamentali economici solidi, non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula al Senato per il question time: "Non riteniamo pertanto necessaria alcuna manovra correttiva, dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate. Peraltro abbiamo già adottato alcune misure prudenziali che ci mettono al riparo da interventi correttivi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev