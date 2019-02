Conte: "Nostro obiettivo è tornare a crescere"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2019 Conte Nostro obiettivo e tornare a crescere Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula al Senato per il question time: "Il nostro obiettivo è tornare a crescere, in una congiuntura economica che sappiamo non essere favorevole in tutta Europa. Dinanzi a questa situazione, non bisogna ritrarsi spaventati, bisogna invece imboccare con decisione la strada della crescita e dello sviluppo, facendo degli investimenti il motore della crescita della nostra economia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev