Escavatore in fiamme in Calabria, l'intervento con 'gli occhi' dei vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Catanzaro, 21 febbraio 2019 Per un cortocircuito un escavatore brucia in un cantiere sulla SP 158 a Cropani, in località Meruzzi, in provincia di Catanzaro. I vigili del fuoco spengono le fiamme e ripristinano la sicurezza nell’area. L'intervento ripreso da una telecamera sul casco dei vigili del fuoco / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev