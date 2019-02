Migliaia di studenti in marcia per il clima a Bruxelles insieme a giovane attivista Greta Thunberg

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 febbraio 2019 In migliaia di studenti una marcia per il clima a Bruxelles per la settima settimana di fila. Questa volta a guidare la manifestazione Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che oggi è intervenuta al Comitato economico e sociale davanti al presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. "Invece di parlare a noi, i politici dovrebbero parlare agli scienziati. Io voglio diffondere il messaggio, voglio mettere pressione, così che le persone al potere possano essere spinte a fare qualcosa" ha detto Greta che da agosto salta la scuola ogni venerdì per andare a protestare davanti al Parlamento svedese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev