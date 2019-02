Tav, De Falco: "Accordo Lega-M5s dopo Salvini salvato, è un caso?"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2019 Tav De Falco Accordo Lega M5s dopo Salvini salvato e un caso Il senatore del gruppo Misto ed ex M5s, Gregorio De Falco, intervenendo in aula al Senato al termine del qustion time con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "È un caso che salvato Salvini dal processo si è raggiunto subito l'accordo Lega - M5S su Tav, nomine Inps ed emendamenti sul reddito di cittadinanza? Questo non è il cambiamento, ma uno scambio tra gli interessi degli italiani e gli interessi elettorali. Ecco quali sono, davvero, gli interessi 'preminenti'" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev