(Agenzia Vista) Dacca, 21 febbraio 2019 Tragedia in Bangladesh, muoiono in 80 per vasto incendio Un vasto incendio ha devastato cinque edifici del centro storico di Dacca, capitale del Bangladesh. Le fiamme si sarebbero propagate da un deposito di sostanze chimiche all'interno di una struttura residenziale, per poi avvolgere i palazzi vicini. Il bilancio provvisorio delle vittime è drammatico: sarebbero quasi 80 le persone che hanno perso la vita. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it