Auto elettriche, Toninelli: "Introdotte al Ministero dei Trasporti, ora partono anche incentivi"

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2019 "Auto elettrica significa zero inquinamento. E come previsto nel Contratto di Governo, non solo stiamo partendo con gli incentivi per chi acquista auto e moto non inquinanti, ma stiamo anche dotando il Ministero di macchine elettriche per gli spostamenti lavorativi.” Così il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un video su Facebook. Fonte: Facebook/Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev