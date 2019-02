Autonomia, Prof. Cassese: "Può essere idea interessante ma non fatta così in fretta"

(Agenzia Vista) Molise, 22 febbraio 2019 La cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico all'Università del Molise. Sotto invito del Rettore Prof. Gianmaria Palmieri partecipa il Prof. Sabino Cassese che così alle domande dei giornalisti sull'autonomia:"Può essere idea interessante ma non fatta così in fretta come la stanno facendo" _Courtesy Molise Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev