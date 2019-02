Berlusconi: “Malta non ha niente di quello che ha la Sardegna”

(Agenzia Vista) Sardegna, 22 febbraio 2019 "In Sardegna ci sono un milione e 600 mila turisti stranieri, questi turisti rimangono in Sardegna poco, 4, 6 notte, a Malta la permanenza la permanenza di stranieri non è possibile che un isola che non ha niente di quello che ha la Sardegna sia in grado di attrarre più permanenze turistiche”. Lo ha detto Silvio Berlusconi alla conferenza congiunta di centrodestra in Sardegna. _Courtesy Berlusconi Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev