Comuni, Conte: "Beni comuni terza via tra pubblico e privato"

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2019 "La riflessione sui beni comuni non più più essere confinata nel dibattito scientifico ma deve entrare in quello politico. Ed è una categoria che ispira la vostra azione di governo locale. Fu Rodotà a suggerire per primo che i beni comuni sono una terza via che si inserisce nel dualismo tra pubblico e privato: questa straordinaria intuizione ha contribuito a far nascere una dimensione più inclusiva, che ci fa entrare nella logica dell'accesso più che in quella della proprietà”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a "Lo stato dei beni comuni - i sindaci nell'aula di Montecitorio”. Fonte: Camera dei Deputati Web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev