Fedez: "Ho chiesto un selfie ad Obama in palestra ma lui mi ha detto no"

(Agenzia Vista) San Francisco, 22 febbraio 2019 "Stamattina vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c'è Obama che fa la cyclette. E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perchè la prima cosa che mi è venuta da fare era quella di prendere il cellulare e urlare 'foto, foto, foto!'. Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi 'hey man, good morning'. Io gli ho detto 'Sorry, can I take a picture with you?'. Lui mi guarda e mi dice: 'No”. Lo ha raccontato Fedez in un video su Instagram. _Courtesy Instagram Fedez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev