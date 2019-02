Formigoni si è costituito. I legali chiedono i domiciliari

L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni si è costituito al carcere di Bollate a Milano dopo la condanna a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri. Formigoni è riuscito ad eludere giornalisti e fotografi sotto casa. Intanto il suo avvocato, Mario Brusa, ha depositato presso la Procura generale un'istanza per chiedere di scontare la condanna agli arresti domiciliari. Tra i motivi indicati nell'istanza, anche il fatto che Formigoni ha già superato i 70 anni. In questo casi la legge prevede che si possa presentare al tribunale di Sorveglianza un'istanza per valutare le condizioni di salute del detenuto. Vicenda sulla quale i giudici si pronunceranno nei prossimi giorni. Per il legali di Formigoni, inoltre, la nuova legge "spazzacorrotti", che ha inserito il reato di corruzione tra quelli per i quali non è possibile chiedere misure alternative al carcere, non può essere applicata in maniera retroattiva. (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)