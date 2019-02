Formigoni si è costituito, l'ex presidente entra in carcere a Bollate

(Agenzia Vista) Milano, 22 febbraio 2019 L'ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni si è costituito presso la casa circondariale di Bollate, fuori Milao, dopo la conferma in Cassazione della condanna per corruzione a 5 anni e 10 mesi. Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha firmato alle 9.30 di questa mattina l'ordine di esecuzione della pena per l'ex governatore e ad eseguire il provvedimento sono stati delegati i Carabinieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev