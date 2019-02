(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2019 Il perfetto inglese della Meloni nel discorso alle 30 delegazioni dell'Acre "Fratelli d'Italia entra nella famiglia dei sovranisti e conservatori europei, la terza in ordine di grandezza. L'obiettivo è quello di cambiare tutto nel prossimo Parlamento europeo. I conservatori saranno fondamentali per saldare un'alleanza tra popolari e populisti e costruire una nuova Unione Europea. La nostra porta è spalancata per Viktor Orban, guardiamo con grande interesse alla famiglia di Visegrad. Penso che sia la famiglia ideale per Orban. Se il PPE dovesse espellerlo, saremo felici di averlo con noi". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del congresso dell'Acre, il partito dei conservatori e sovransti europei, al quale ha aderito con Fratelli d'Italia. Nel corso dell'intervista si è soffermata anche sui temi di politica interna, in particolar modo la Tav. "La maggioranza sta facendo il gioco delle tre carte. Non ho avuto modo di chiedere chiarimenti a Salvini, ma bloccare il progetto sarebbe un errore drammatico". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev