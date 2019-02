L'ex sindaco di Scafati dimesso dall'ospedale dopo aver tentato il suicidio, il servizio

(Agenzia Vista) Scafati, 22 febbraio 2019 L'ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, imputato nel processo «Sarastra» in corso al Tribunale di Nocera Inferiore, torna a casa dal ricovero in ospedale per aver tentato il suicidio. L'annuncio delle sue intenzioni è stato dato su Facebook dallo stesso Aliberti: «Dopo 400 giorni di misura cautelare, dopo tutta la violenza subita da questa indagine, dopo l'ultima udienza di oggi, l'unica soluzione è farla finita. Mi stanno distruggendo da anni sul nulla». _Courtesy Lira tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev