Ponte Morandi, Toti: "Proroghiamo scadenza richieste danni a imprese e cassa integrazione"

(Agenzia Vista) Liguria, 22 febbraio 2019 "Per venire incontro all'impazienza delle imprese abbiamo deciso di prorogare la scadenza per le richieste dei rimborsi sulla riduzione del fatturato fino al 28 marzo, così come prorogheremo il decreto sulla cassa integrazione in deroga, anche ampliando alcuni requisiti per agevolare ulteriormente il territorio". Lo ha annunciato il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza di Ponte Morandi, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa a Genova / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev