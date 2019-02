Trump a ricevimento per Mese della Storia Afroamericana: "Contributo enorme a Nazione" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 22 febbraio 2019 "Oggi siamo qui per onorare lo straordinario contributo degli Afroamericani in tutti gli aspetti della vita, della storia e della cultura americana. Dai primi giorni di questa Nazione i leader, pionieri e visionari afroamericani hanno ispirato il nostro Paese nell'arte, nella scienza, nella ricerca, nella legge, nella politica, nell'economia e in ogni ambito della vita della Nazione. La profondità e la gloria di questo contributo è enorme, tutti lo sanno.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo discorso al ricevimento alla Casa Bianca per il Mese della Storia Afroamericana. Fonte:The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev