(Agenzia Vista) Termini Imerese (PA), 23 febbraio 2019 Fitch, Di Maio: "Non ci saranno elezioni dopo le europee" "Io non sono d'accordo con la valutazione che fa Fitch sulla stabilità del Governo, non credo ci saranno nuove elezioni dopo le europee". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervenuto a Termini Imerese per una conferenza stampa sulla Blutec. fonte Facebook_Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it