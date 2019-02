Governo, Renzi: "Portano sfiga o non sono capaci"

(Agenzia Vista) Liguria, 22 febbraio 2019 "C'è un grande dibattito interno a noi, ma prima della discussione c'e' un dato di fatto: possiamo ragionare sui nostri difetti, ma l'Italia nel 2012 era in recessione nera. Il percorso che abbiamo fatto partire ha portato a 14 trimestri di crescita. E dopo 14 trimestri, arrivano questi e il Paese si blocca. Delle due l'una: o portano sfiga o non sono capaci". Lo ha detto Matteo Renzi a Genova per la presentazione del suo libro 'Un' altra strada'. "Sono qui per la prima volta non a chiedervi un voto: mi sono candidato a tutto e se mi fossi ricandidato sarebbe stato stalking - ha poi scherzato Renzi - Sono qui per presentare un libro che e' un inno all'Italia e un inno alla politica. E' un libro che parla del futuro" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it