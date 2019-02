(Agenzia Vista) Bari, 23 febbraio 2019 Mercantile arenato a Bari, le immagini dei soccorsi dei vigili del fuoco Le immagini dell'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per il mercantile arenato sul litorale di Bari per il maltempo. Presto il mercantile verrà trasportato in acque sicure. /Fonte Twitter Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it