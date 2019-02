(Agenzia Vista) Termini Imerese (PA), 23 febbraio 2019 Reddito cittadinanza, Di Maio: "Cambi residenza degli ultimi 3 mesi non saranno riconosciuti" "I cambi di residenza degli ultimi 3 mesi non saranno presi in considerazione per l'accesso al reddito di cittadinanza, così fermiamo i furbetti". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervenuto a Termini Imerese per una conferenza stampa sulla Blutec. fonte Facebook_Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it