(Agenzia Vista) Venezuela, 23 febbraio 2019 Venezuela, Capone (Ugl) davanti a blocco aiuti umanitari: "A Maduro non frega niente del suo popolo" "Siamo qui per portare sostegno al popolo venezuelano e agli italiani in Venezuela. Questo posto di blocco che impedisce di portare aiuti umanitari è la dimostrazione che a Maduro non frega niente del popolo venezuelano." Così, Paolo Capone segretario Ugl in visita in Venezuela per sostenere il popolo venezuelano. /courtesy Ugl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it