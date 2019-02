Venezuela, folla oceanica al concerto anti-Maduro in Colombia

(Agenzia Vista) Cucuta, 23 febbraio 2019 Folla oceanica a Cucuta, la città colombiana al confine con il Venezuela, per il concerto anti-Maduro, il "Venezuela Live Aid", organizzato da Richard Bronson. Lo scopo è quello di raccogliere 100mln di dollari per gli aiuti umanitari per il Venezuela. Fonte: Instagram/AcuarelaAriana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev