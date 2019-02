(Agenzia Vista) Sharm-el-Sheikh, 25 febbraio 2019 A Sharm-El-Sheikh il summit Ue-Lega Stati Arabi I capi di Stato e di Gopverno europei incontrano a Sharm-el-Sheikh, in Egitto, i leader degli Stati arabi in un incontro storico. 22 i paesi del nord Africa e della penisola araba si siedono intorno al tavolo insieme a ll'Ue. I temi da affrontare sono la lotta al terrorismo, la crisi migratoria, le guerre in Siria Libia e il conflitto israelo-palestinese, e le relazioni euro-arabe. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev